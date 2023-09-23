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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنذر باحتمال خروج الوضع عن السيطرة.. تدريبات الصين تثير مخاوف تايوان

تزايد الأنشطة العسكرية
تزايد الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن تشيو كو تشنج، وزير الدفاع في تايوان، قال اليوم السبت، إنَّ تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة، يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي، فيما ذكرت تايوان أنَّ الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة، شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة، وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونج.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي أرضًا تابعة لها، في السنوات الأخيرة العديد من التدريبات المماثلة حول الجزيرة؛ سعيًا لتأكيد مطالبها السيادية والضغط على تايبه، وردًا على سؤال من الصحفيين على هامش البرلمان عن احتمال وقوع حادث عرضي يثير صراعًا أوسع نطاقًا؛ نظرًا لتكرار الأنشطة الصينية، أوضح وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنج: "هذا أمر يُقلقنا للغاية".

لم تعلق بكين على التدريبات حول تايوان..  ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلبات للتعليق

وأوضح "تشيو" أنَّ مخاطر الأنشطة التي تشمل الطائرات والسفن والأسلحة ستزداد، ويجب على الجانبين الانتباه، ولم تعلق بكين على التدريبات حول تايوان، ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلبات للتعليق، فيما ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنَّ الصين تجري عادة مناورات واسعة النطاق في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ونوهت الوزارة إلى أنَّ الصين أوقفت تدريباتها إلى حد كبير، وذكرت أنها لم ترصد سوى طائرتين صينيتين تعملان في منطقة الدفاع الجوي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت تايوان مرارًا إنها ستلتزم الهدوء ولن تصعد الوضع، لكنها لن تسمح "بالاستفزازات المتكررة" من الصين، التي لم تدخل قواتها حتى الآن المياه الإقليمية أو المجال الجوي لتايوان.

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