عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد مصرع 3 أشخاص..النيابة الإدارية تعاين عقار الخانكة المنهار وتصدر قرارات عاجلة

العقار المنهار
العقار المنهار

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير انه بناءً على توجيهات  المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية أجرت النيابة الإدارية بالخانكة عصر يوم الجمعة الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٣ معاينةً لموقع العقار الكائن بحوض "الدباس" الغربي بقرية "عرب العيايدة" التابعة لمدينة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، والذي حدث له انهيار داخلي بعد منتصف ليل الخميس صباح يوم أمس الجمعة ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.

ترأَسَ  المستشار رأفت الكمَّار - مدير النيابة الإدارية بالخانكة - فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: عبد اللطيف السمَّان - رئيس النيابة، و أحمد مسعد و مصطفى ممدوح - وكيلي النيابة، الذين قاموا بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة له، وذلك بحضور كلٍ من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورئيس الوحدة المحلية "بعرب العيايدة"، وقوة من الحماية المدنية وأخرى من مركز شرطة الخانكة.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية متكررة، ومشيد بداخل الكتلة السكنية القديمة بالقرية بدون ترخيص وذلك قبل العمل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وأنه أثناء قيام عدد من المواطنين من قاطني العقار بالحفر داخل إحدى غرف المنزل وتنصيبهم دعامات خشبية وسقالات لهذا الغرض، وحال وصولهم بالحفر لعمق يقارب الستة أمتار، انهارت الدعامات الخشبية؛ ما أدى إلى انهيار وتساقط كميات من الرمال والأتربة وهو ما أسفر عن مصرع ثلاثة من المواطنين القائمين بالحفر.

وتولت النيابة الإدارية بالخانكة التحقيق، وقرر عبد اللطيف السمان – رئيس النيابة- الآتي:
١) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الخانكة بإجراء المعاينة الفنية وبيان مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية من عدمه، وبيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات الملاصقة له، وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية في هذا الصدد.
٢) طلب تحريات الشرطة حول الواقعة ، وجاري استكمال التحقيقات.

0A6B466E-CE7E-4519-B794-EA1FD4BE5753
0A6B466E-CE7E-4519-B794-EA1FD4BE5753
C5883F6C-799E-4164-A542-2F170E14F926
C5883F6C-799E-4164-A542-2F170E14F926
B936A53E-FABB-4845-BA39-011C26C91783
B936A53E-FABB-4845-BA39-011C26C91783
C293DEBA-7676-48B3-A4FF-FEF4D2B7E67B
C293DEBA-7676-48B3-A4FF-FEF4D2B7E67B
F792C343-F42C-48C6-A9C8-89C3A31F1DE7
F792C343-F42C-48C6-A9C8-89C3A31F1DE7
الخانكة النيابة الإدارية قرارات عاجلة مصرع ٣ أشخاص مدينة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يحقق نجاحات كبيرة في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

ضبط شخصين بالقاهرة يتاجران في الأدوية مجهولة المصدر

المزاح يتسبب في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بالمقطم

تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي القضايا التموينية ومكافحة المخدرات

3 عاطلين ينهون حياة سائق ويتخلصون من الجثمان في مقابر الخليفة

الأمن يكشف حقيقة تعرض ضابط لحادث على طريق العلمين

القبض على شخصين بالقاهرة لترويجهما عملات مالية مقلدة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء

لتجهزيها قبل بدء الدراسة.. مدبولى يكلف المحافظين بالانتهاء من أعمال صيانة المدارس

طلاسم بخط أحمر.. سحر سفلي وسيدة مغربية في منزل والد أنغام

في ذكرى ميلاده .. «ملك التترات» حكاية سيد حجاب مع أغاني المسلسلات والتربح منها

مصرع ٣ اشخاص.. النيابة الإدارية تكشف أسباب انهيار عقار الخانكة

تأجيل دعاوى بإستبعاد مرشحين من انتخابات نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم الكويت .. أحمد سعد ورامى صبرى والشعيبى يشعلون حماس الجمهور.. صور

بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

نظام غذائي صحي لمرضى القلب| تفاصيل

فيديو

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

ضربتني وعورتني.. طليق علا غانم يكشف كواليس الانفصال بينهما

جابت له الكلام.. مروة صبري تفتح النار على أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

تفاصيل خاصة.. مروة صبرى: حسام حبيب مظلوم مع شيرين ومش شبه بعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ