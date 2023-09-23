بعد مصرع 3 أشخاص..النيابة الإدارية تعاين عقار الخانكة المنهار وتصدر قرارات عاجلة

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير انه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية أجرت النيابة الإدارية بالخانكة عصر يوم الجمعة الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٣ معاينةً لموقع العقار الكائن بحوض "الدباس" الغربي بقرية "عرب العيايدة" التابعة لمدينة "الخانكة" بمحافظة القليوبية، والذي حدث له انهيار داخلي بعد منتصف ليل الخميس صباح يوم أمس الجمعة ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.

ترأَسَ المستشار رأفت الكمَّار - مدير النيابة الإدارية بالخانكة - فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: عبد اللطيف السمَّان - رئيس النيابة، و أحمد مسعد و مصطفى ممدوح - وكيلي النيابة، الذين قاموا بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة له، وذلك بحضور كلٍ من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورئيس الوحدة المحلية "بعرب العيايدة"، وقوة من الحماية المدنية وأخرى من مركز شرطة الخانكة.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية متكررة، ومشيد بداخل الكتلة السكنية القديمة بالقرية بدون ترخيص وذلك قبل العمل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وأنه أثناء قيام عدد من المواطنين من قاطني العقار بالحفر داخل إحدى غرف المنزل وتنصيبهم دعامات خشبية وسقالات لهذا الغرض، وحال وصولهم بالحفر لعمق يقارب الستة أمتار، انهارت الدعامات الخشبية؛ ما أدى إلى انهيار وتساقط كميات من الرمال والأتربة وهو ما أسفر عن مصرع ثلاثة من المواطنين القائمين بالحفر.

وتولت النيابة الإدارية بالخانكة التحقيق، وقرر عبد اللطيف السمان – رئيس النيابة- الآتي:

١) تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الخانكة بإجراء المعاينة الفنية وبيان مدى سلامة العقار من الناحية الإنشائية من عدمه، وبيان مدى السلامة الإنشائية للعقارات الملاصقة له، وبيان الإجراءات المتخذة من قبل الجهة الإدارية في هذا الصدد.

٢) طلب تحريات الشرطة حول الواقعة ، وجاري استكمال التحقيقات.

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