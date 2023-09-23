حبس عنصر إجرامي لترويجه مخدر الهيروين في القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على عنصر إجرامي لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث ضبط بحوزته كميات من الهيروين وسلاح ناري وذخيرة وأحيل المتهم لجهات التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وردت معلومات سرية للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، تفيد قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته أسلحة نارية.



وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل إسماعيل مدير أمن القليوبية، وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الهيروين تزن كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس وبندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي و2 ميزان حساس.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.