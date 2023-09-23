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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط صاحب مكتبة بتهمة نسخ كتب دراسية دون موافقة أصحابها

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

القت مديرية أمن القليوبية القبض على صاحب مكتبة بتهمة تصوير ونسخ وطبع كتب لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون موافقة أصحابها.

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وجرى التحفظ على المكتبة وكمية من الكتب تصل إلى نحو 2500 نسخة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام مالك مكتبة كائنة بمحافظة بالقليوبية بتصوير العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.


وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من أجهزة الأمن وجرى استهداف المكتبة وضبط مالك المكتبة وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 2500 نسخة كتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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