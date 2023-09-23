تعليم الغربية تعقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لمدير ووكيل ثانوي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح مدير ووكيل ثانوي (رسمي لغات - تربية خاصة)، وترشيح مدير اعدادي، جميع الإدارات.

وجاء ذلك برئاسة وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من الشئون التنفيذية، التعليم العام، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، والشئون القانونية، قياس الجودة، المدارس الرسمية للغات.

كما أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.



الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.