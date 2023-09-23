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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة الفنان الشاب أحمد عصام

احمد عصام
احمد عصام

توفي الفنان الشاب أحمد عصام ، حيث شيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب وفاة الفنان أحمد عصام ، وعلم صدى البلد أن الوفاة كانت بسبب تعرضه لحادث قوي .

 

كان على المسرح امبارح.. صدمه في الرسط الفني بعد وفاة فنان شاب

توفي اليوم الفنان الشاب أحمد عصام م ؛ حيث تم تشييع جنازته اليوم من مشجد السيدةً نفيسة.

ونرصد ابرز معلومات عنه

هو فنان الشاب يدعي أحمد عصام

هو  أحد اعضاء فريق مسرحية تشارلي وكان يشارك بالعرض أمس علي المسرح


وتمت صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة

أعلنت الاستايلست ريم العدل عن وفاة الفنان الشاب  أحمد عصام دون الكشف عن سبب الوفاة.
وكتبت ريم العدل عبر حسابها على فيس بوك ؛"اخدت قلبي معاك يا حبيب قلب امك
ربنا يرحمك يغفرلك و يثبتك عند السؤال و يجعلك من اهل الجنة يا حبيب قلبي.. هتوحشني قوي ربنا يرحمك و يصبرني علي فراقك يا حبيبي"٠
وكان اخر اعمال ريم العدل مشاركتها في مسلسل السفاح والذي حقق نجاحا كبيرا.
ريم العدل :

حرصت الاستايلست ريم العدل، على الدفاع عن مسلسل “أزمة منتصف العمر”.

وكتبت ريم العدل، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك": “أنا أكاد أجزم أن ٨٠٪؜ من الناس اللي بتقول ان المسلسل ضد قيم وأخلاق المجتمع.. ماعندهمش شاهد و سارقين وصلة.. احتراما طبعا للأخلاق دي”.

بينما قام الفنان كريم فهمي، بإعادة نشر المنشور من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” أيضاً.

وفاة الفنان الشاب أحمد عصام سبب وفاة أحمد عصام

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