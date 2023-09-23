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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين تنظيم حماة الوطن : الرئيس أحدث طفرة تنموية رغم الأزمات العالمية

حزب حماه الوطن بمطروح
حزب حماه الوطن بمطروح

أكد الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم حزب، حماه الوطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع رغم الصعاب والأزمات العالمية المتتالية أن يحدث طفرة في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والتصنيعية.

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جاء ذلك خلال مؤتر جماهير لحزب حماه الوطن بمطروح للاعلان عن تاييد الرئيس السيسي  فى الانتخابات الرئاسية القادمة حيث استطاعت الدولة من خلال حملاتها الطبية القضاء على العديد من الأمراض مثل فيروس سي، بالإضافة للحملات المقدمة للأطفال للقضاء على السمنة والتقزم، وغيرها من الأمراض التي تعد تحديا يواجه جيل جديد مسئول عن مستقبل البلاد، فضلا عن مبادرة حياة كريمة والتي تعد مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، لما له من تأثير إيجابي على ٦٠ مليون مواطن مصري.


وأوضح الأسباب التي تؤكد ضرورة تجديد البيعة والثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات عديدة يلمسها المواطنون، مذكرا الحضور بما قبل 2013 وما مر به المواطنون بشكل شخصي وعلي المستوى الجماعي ومعربا عن استعداده للتضحية بكل لحظة من وقته وكل جهد مهما قل ومهما كبر من أجل الحفاظ على استقرار تلك البلد وتكملة مسيرة التنمية وأمل الريادة متمثلا ذلك في التفاف جميع أعضاء وكوادر وقيادات الحزب المنتشرة في كل ربوع الجمهورية في دعم القيادة السياسية لتحقيق ذلك.


وأعلن العطيفي، جاهزية كافة أمانات الحزب بالمحافظات على مستوى الجمهورية، استعدادا للاستحقاق الرئاسي المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمرات التي عقدها خلال زياراته تهدف لتقديم رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابي، وكذلك توضيح التحديات والمعوقات التي تواجه الدولة المصرية.


وقال العطيفي: "نحن واثقون من قواعدنا الحزبية في محافظات الجمهورية خلال، مؤكدا أنه تم إبلاغ القواعد الحزبية بالخطة الاستراتيجية المركزية التي وضعها الحزب من خلال أمناء المحافظات، قائلا: ساعة العمل دقت، ويجب العمل على قدم وساق استعدادا للاستحقاق الانتخابي تحت قيادة القائد والمعلم مؤسسة سلاح الصاعقة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وجهود اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وتعليمات اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمنة القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، مشيدا بدور اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن في تطوير محافظات القطاع تحت قيادته، وكل الشكر والتقدير للنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، على جهود المبذولة لتوسيع قاعدة الحزب بالمحافظة التي تخطت المستهدفة منه بمراحل وكل التحية للسادة الأمناء المساعدين وأمناء المراكز والأمانات النوعية وأعضاء الحزب الوطنيين على وقوفهم ودعمهم للقيادة السياسية.


وشهدت جولات أمين تنظيم حزب حماة الوطن، بشأن دعم الرئيس وإنجازاته، قبولا وتأييدا وإشادات، لا سيما وأن  الحزب لديه منهجية في توعية المواطنين بأهمية استحقاق الانتخابات الرئاسية، من خلال عمل جماعي ومؤسسي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
وأكد العطيفي، أن المسئولية الوطنية تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات.


ولفت إلى أن الرئيس قدم الدعم اللوجيستي لتمكين الشباب والمرأة، وكذلك دعم ذوي الهمم، وجميع فئات الشعب .

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