أوغندا تعلن التوسط بين الصومال والانفصاليين

قالت أوغندا اليوم السبت، إنها ستتوسط بين الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية؛ لتسهيل إعادة التوحيد، بعد انقسام دام أكثر من 3 عقود.

ووافق الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني على تولي هذا الدور بعد زيارة قام بها يوم الجمعة المبعوث الخاص من أرض الصومال جاما موسى جاما، وفقا لبيان رئاسي.

وأضافت أن 'الرئيس موسيفيني وافق على أن يكون ميسر الوحدة بين أرض الصومال والصومال'.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها. لقد كان الوضع سلميًا في الغالب بينما شهد الصومال حربًا أهلية.

ونقل البيان عن موسيفيني قوله للمبعوث 'نحن لا نؤيد الانفصال لأنه أمر خاطئ من الناحية الاستراتيجية.'

ومن المحتمل أن تعزز إعادة التوحيد قدرة الدولة الواقعة في القرن الأفريقي على مواجهة التحديات بما في ذلك تمرد حركة الشباب الإسلامية.