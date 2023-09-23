رئيس تحرير برامج الوثائقية: عملنا لمدة عام لإنتاج فيلم محمد حسنين هيكل

أكد إمام أحمد، الرئيس التنفيذي للبرامج والأفلام في قناة الوثائقية، تسليط الضوء في برامجهم على الشخصيات المميزة والنخبة والمثقفين والمفكرين والشخصيات البارزة في التاريخ المصري القديم والحديث.

وأشار إلى أهمية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل كواحد من أبرز الصحفيين في مصر والشرق الأوسط خلال القرن العشرين.

وأضاف إمام أحمد خلال مداخلته في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنهم عملوا بجدية واحترافية عالية في إنتاج الفيلم، وقد استغرق إنتاجه حوالي عامًا كاملا، وتم الترتيب بعناية لاختيار الضيوف والمصادر، وقاموا بتصوير معلمين بارزين في مصر، وأجروا مقابلات في لندن وباريس وعمان، ثم قاموا بتصوير مشاهد مع أسرة الكاتب في مصر.

ولفت إمام أحمد إلى أن الفيلم يُقدم سيرة ذاتية شاملة للكاتب محمد حسنين هيكل على مستوى مختلف، ويتكون من 3 أجزاء، تستعرض محطات مهمة في حياة هيكل.

وأكد أن هناك المزيد من المفاجآت في الأجزاء القادمة من الفيلم، بما في ذلك وثائق خاصة ووصية شخصية واستعراض لمكتبته.