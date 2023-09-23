السعودية: حريصون على استقرار أسواق الطاقة.. والاتفاق مع إيران أساسه الاحترام

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية حريصة على استقرار أسواق الطاقة، وسياسة أوبك+ ساهمت في هذا الاستقرار.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن البلاد تؤكد ضرورة انتهاج الوسطية وثقافة السلام، مشددًا على ضرورة انتهاج الوسطية وثقافة السلام.

ودعا إلى مغادرة كال المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، معربًا عن تطلع السعودية لوصول السودان إلى بر الأمان وخروجه من الأزمة.

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، داعيًا الأطراف اللبنانية لإصلاحات شاملة.

وأشار إلى أن حل الأزمة في سوريا؛ سيسهم في أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران قائم على احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.