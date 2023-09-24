محلية النواب: يجب الإسراع في قانون التصالح لضبط الثروة العقارية

أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من التعديلات الأخيرة على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد مناقشته في اللجان المختلفة في المجلس. وأشار إلى أهمية سرعة اعتماد هذا القانون لوقف البناء العشوائي في مصر.

وأوضح درويش خلال مداخلته في برنامج "مساء دي إم سي"، أن التصالح في مخالفات البناء يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ويجب وضع رؤية واضحة لتنظيم العقارات ومنع التعديات.

وأكمل قائلاً: "قانون التصالح سيساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات ومخالفات البناء".

وأشار إلى أنه يجب العمل على تسريع إقرار هذا القانون في الجلسة البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك تعديات على حوالي 40 ألف فدان خلال سبع سنوات، وبالتالي يجب التصدي لهذا التحدي بفعالية.