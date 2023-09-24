والد عبد اللطيف منيع: أشرف على البرنامج الغذائي والتدريبي للبطل

تحدث محمد منيع، والد بطل المصارعة عبد اللطيف منيع الذي حاز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم، عن مسيرة نجاح ابنه في المصارعة، مؤكدا أنه احترف هذه اللعبة في سن مبكرة وأظهر موهبته الفريدة، كما كشف أنه تعرض لوعكة صحية في قلبه أثناء متابعته لمباريات ابنه في البطولة.

وأشار منيع خلال مداخلة هاتفية بقناة دي إم سي، إلى أنه كان يهتم بصحة ابنه بشكل كبير، وكان يتابع برنامجه الغذائي ويشرف على تمارينه ويقوم بتحضير طعامه. وقدم الدعم الكامل له للتحفيز وتقديم النصائح.

وفيما يتعلق بمستقبل ابنه، طالب بتوفير فرص تدريب خارجية له حيث يمكنه التفاعل مع أبطال أولمبيين وأبطال عالم قبل مشاركته في أولمبياد باريس.