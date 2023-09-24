عامر حسين: الزمالك خارج السوبر المصري

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات أنه سيتم تطبيق اللائحة على نادى الزمالك، واستبعاده من السوبر المصرى المقبل، بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية للموسم المنقضى.

وقال عامر حسين في تصريحات صحفية، إن الاهلى سيشارك في بطولة السوبر باعتباره بطل الدورى، وسيراميكا بصفته بطل كأس الرابطة وبيراميدز لاحتلاله المركز الثانى في الدورى.

وتابع عامر حسين أن الفريق الرابع المشارك في البطولة سيكون إنبى حال فوزه على الأهلى في نصف نهائي كأس مصر، أما في حالة خسارة الفريق البترولى سيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدورى الموسم الماضى، بعد استبعاد الزمالك صاحب المركز الثالث في الدوري .

وتنص لائحة اتحاد الكرة على أنه فى حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما فى حال الانسحاب فسيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه، وهو ما تم مع الزمالك بعد إرساله خطاب بالاعتذار عن البطولة الأخيرة باستبعاده لمدة عام .