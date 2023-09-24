تقارير برتغالية.. باتشيكو مرشح لتدريب نادي فرنسي شهير

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تصريحات صحيفة أوجوجو البرتغالية عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: صحيفة أوجوجو البرتغالية: باتشيكو مرشح لتدريب مارسيليا الفرنسي.

وأعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن رغبة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، في الرحيل عن الفريق السماوي، خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن جايمي باتشيكو يرغب في الرحيل عن نادي بيراميدز، وأبلغ إدارة ناديه بذلك.

وأوضح حتحوت، إن البرتغالي جايمي باتشيكو، أكد على رغبته في الرحيل عن منصبه بعد لقاء البنك الأهلي المقبل بالدوري الممتاز.

عروض باتشيكو

أكدت تقارير صحفية برتغالية على أن "جايمي باتشيكو" المدير الفني لنادي بيراميدز، تم وضع اسمه على قائمة المرشحين لتدريب نادي مارسيليا الفرنسي".

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة أوجوجو البرتغالية: باتشيكو مرشح لتدريب مارسيليا الفرنسي".

يلتقي نادي بيراميدز مع نظيره البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023 .