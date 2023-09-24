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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب فرانكفورت يكشف عن 3 مميزات في عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

مدح دينو توبمولر المدير الفني الحالي لآينتراخت فرانكفورت، محترفنا المصري عمر مرموش، والمنضم لصفوف فرانكفورت هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وقال توبمولر، خلال لقاء خاص مع برنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "عمر أدّى حتى الآن أداءً حسنًا لا غبار عليه، وقدّم دعمًا جيدًا للفريق الذي أدرّبه،لاعب يستطيع يلعب في خطّ الهجوم بطريقة مميزة، ويمكنه أن يلعب داخل منطقة الجزاء،  في الجناحين، ويمكنه أيضًا اللعب في مركز رأس الحربة، وهو يؤدي كما قلت أداءً رائعًا حتى الآن، فضلًا عن أنه استطاع الاندماج داخل المجموعة بطريقة جيدة، إنه شاب رائع، تعلو الابتسامة وجهه دائمًا وهو يأتي إلى التدريب، وهو بصفة عامة يمثّل إضافة جيدة إلى الفريق".


وعن نقاط القوى الرئيسية لمرموش، أوضح: "اللاعب يتمتع بسرعة فائقة غير عادية في الملعب، ولديه قدرة جيدة على النفاذ إلى العمق الخصم، كما أن لديه حساب جيّد للتوقيت الزمني لنقل الكرات، ولكن ما نعمل على تحسينه وتطويره معه الآن بشكل أساسي نقطتان: الهجوم تحت ضغط الخصم، والنفاذ إلى منطقة الجزاء، وبالنسبة إلى الضربات الحرة المباشرة فهي مسألة جوهرية وأساسية تمامًا في أثناء التمرينات، وهي نقطة نحاول تطويرها معه، وخاصة عندما يكون داخل منطقة الجزاء وتحت ضغط الخصم، لكن المؤشرات عموماً طيبة ومبشّرة بالخير".

وحول أهمية مرموش بعد رحيل كولو مواني، أوضح: "بالقطع، لا شك في ذلك، وهو دور أساسي لكل مهاجم أو لاعب في خط الهجوم أن يحاول إظهار مهاراته، أظن أن كولو لم يظهر جيدًا الموسم الماضي، لكن من المؤكد أن الجميع يعرف أن عمر مرموش جيدًا في البونديس ليجا، ولكني أعتقد أنه لم يحظَ بفرصة قوية إظهار مهاراته بشكل واضح وبارز أمام الجميع، فهوشاب ولاعب يتمتع بقدرات كروية فائقة، وهو لاعب سريع متميز، يتمتع ببنية رياضية قوية، إجمالًا لديه حزمة مهارات كروية متكاملة،وبالتالي فأظن ـن دور دورنا في أثناء التدريبات وأثناء المباريات إبراز وتطوير هذه المهارات المتميزة بالشكل اللائق، واستكمال ما بدأ الموسم الماضي".

دينو توبمولر فرانكفورت عمر مرموش مرموش

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