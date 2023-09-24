صلاح مغاوري: 6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن العلاقات المصرية السعودية ممتدة ومتجذرة، مشيرا إلى أن السعودية تحتفل بالعيد الوطني الـ 93، والرئيس السيسي يرغب في أن تكون العلاقات بين مصر والسعودية على أكمل وجه، لذا عمل على تقديم التهنئة.

وقال صلاح مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن المملكة العربية السعودية ومصر هما جناحا الأمة العربية باعتبارهما الدولتين الأكبر في المنطقة، وأواصل التعاون بين الدولتين على كافة المجالات بها تنسيق متكامل.

مشروعات مصرية في السعودية.

وتابع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية حقق 6 مليارات دولار، إضافة إلى وجود مشروعات سعودية على الأراضي المصري ومشروعات مصرية في السعودية.

