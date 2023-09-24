القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم الوطني

نظمت القنصلية السعودية بالإسكندرية احتفالية باليوم الوطني تحت شعار (نحلم ونحقق)، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة يتقدمهم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والقناصل المعتمدين بالإسكندرية، ولفيف من الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأبناء الجالية السعودية بالإسكندرية.

وخلال الاحتفالية، أكد القنصل العام السعودي بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتنسيق المستمر بين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات البلدين على جميع المستويات.

وأشار "الهويشان" خلال احتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني تحت شعار (نحلم ونحقق) - إلى حجم الاستثمارات السعودية في مدينة الإسكندرية من خلال صندوق الاستثمار المصري السعودي، حيث توجد استثمارات مشتركة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة أبو قير للأسمدة، مضيفاً أن هناك فرصاً استثمارية كبرى في عروس البحر.

وقال إن المملكة العربية السعودية، تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، والتي تأتي في إطار نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في مختلف جوانب الحياة سواء الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تعيش نهضة اقتصادية كبرى، وهو ما يؤكد حرص القيادة الحكيمة للمملكة، على الوصول إلى مكانة مرموقة بين دول العالم سياسياً واقتصادياً وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في أهم المجالات التعليمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية لابناء المملكة.

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إن المملكة العربيه السعودية شهدت - خلال العشر سنوات الأخيرة - تطوراً كبيراً، وهذا خير شاهد على حسن القيادة بالمملكة العربية السعودية، مقدمًا التحية لقيادات البلدين على حرصهم على تطوير العلاقات بين القاهرة والرياضة وتعزيزها خلال السنوات الاخيرة.

وخلال الحفل، افتتح قنصل عام السعودية معرض مملكتنا والخيمة العربي "تراث وتاريخ" - التي لاقت إعجاب الحضور، وتم عرض فيلم تذكاري بعنوان "المملكة في عيون سكندرية"، وتقديم فقرة من الفنون الشعبية التراثية.