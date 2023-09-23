فريق جامعة الإسكندرية يفوز بالجائزة الثانية في مسابقة «هالت برايز» الدولية بباريس

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق جامعة الإسكندرية (EFFCT)؛ لفوزه بالجائزة الثانية في مسابقة Hult Prize الدولية، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، بعد منافسة مع أكثر من 10 آلاف فريق من 110 دول، استطاع خلالها فريق جامعة الإسكندرية الوصول إلى النهائي، أمس.

وكان فريق جامعة الإسكندرية، الفائز بجائزة مالية قيمتها حوالي 4 ملايين جنيه مصري، قد أسس شركة ناشئة لتدوير مخلفات صناعة الملابس؛ بعد فوزه في شهر مايو الماضي بالمركز الأول في مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"، التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، والتي يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.

وتعد مسابقة Hult Prize، أكبر مسابقة طلابية في العالم، يشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب، بعد إقامة تصفيات في أكثر من 120 دولة، وتهدف إلى تنمية مهارات “التخيل، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال”؛ لحل المشكلات الاجتماعية الملحة.