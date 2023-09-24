بعد صدق توقعاته.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال 8 ريختر خلال ساعات

أثار العالم الهولندي في مجال الزلازل، فرانك هوجربيتس، موجة من القلق مجددا بعد تحذيره من احتمالية حدوث زلزال قوي قد يصل إلى 8.5 درجة على مقياس ريختر في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وذلك وفقا للتقارير التي أعاد نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، المعروفة سابقًا باسم تويتر. وتأتي هذه التوقعات بناءً على أبحاثه الخاصة ودراسته المستمرة للأنماط الزلزالية.

وقد أشارهوجربيتس إلى أن الزلزال المرتقب قد يتبعه سلسلة من الهزات الارتدادية، التي قد تصل قوتها حتى 6 درجات على مقياس ريختر، خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.

واشتمل التحذير أيضا على عدة سيناريوهات محتملة للزلزال المتوقع، محددا نسبا تتراوح بين 50% و70% لاحتمالية حدوث زلزال بقوة تتراوح بين 7 إلى 8.5 درجات.

وأوضح العالم الشهير بتنبؤاته المثيرة للجدل، أن أسباب هذه التوقعات تعود إلى اقتران المريخ وعطارد والمشتري في تاريخ 22 سبتمبر، مما قد يسبب هزة زلزالية قوية في الأيام التي تليها، حسبما نقلت "تركيا الآن".

وفي ظل الارتباك والجدل الكبير الذي أثير حول توقعات هوجربيتس، قام بالرد على التساؤلات والاستفسارات المتزايدة حول احتمالية حدوث تسونامي كنتيجة للزلزال المتوقع.

وفي تغريدة له على “إكس”، قال: “يبدو أن هناك الكثير من الارتباك بشأن تحليلي وتوقعاتي، وسأحاول توضيح الأمور في التحديث القادم”.

وقد أثار هوجربيتس الكثير من الجدل مؤخرًا، خصوصا بعد تنبؤه الناجح بزلزال المغرب الذي وقع في 9 سبتمبر وأسفر عن مقتل حوالي 3000 شخص وإصابة الآلاف.

وقد ذكر هوجربيتس في إحدى تصريحاته الأخيرة أنه يتوقع نشاطا زلزاليا قويا خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، وقد يصل إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

توقعات العالم الهولندي

وفي ضوء توقعاته المستمرة، ينصح العديد من الخبراء باتخاذ الحذر والتحضير لأي طارئ، والبقاء في الأماكن الآمنة خلال الفترة المتوقعة للزلزال.

وجدير بالذكر أن الزلازل ظاهرة طبيعية لا يمكن التنبؤ بها بدقة مطلقة، ولكن يمكن الاعتماد على بيانات وأنماط سابقة لتوقع الهزات الأرضية المستقبلية.