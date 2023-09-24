بالفيديو.. الرئيس الصيني يردد النشيد الوطني خلال افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

افتتح الرئيس الصيني، شي جين بينج دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في مدينة هانغتشو الشرقية بحفل رائع ومبهج أمس السبت، والذي يأمل المنظمون أن يرفع من معنويات الشعب الصيني الذي يعاني من تراجع اقتصادي.

واستقبل المشاهدون في الملعب الأولمبي للمدينة، الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج، بصخب كبير وصول شي جين بينج والوفد رفيع المستوي الذي رافقه، من بينهم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ والرئيس السوري بشار الأسد. حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وظهر الرئيس الصيني خلال مقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يردد النشيد الصيني.

وقد تأخرت الألعاب سنة كاملة بسبب التدابير التي اتخذتها الصين لمكافحة جائحة كوفيد-19، وستكون أكبر حدث رياضي في البلاد منذ أكثر من عقد من حيث عدد المشاركات والرياضات، حيث سيتنافس حوالي 12 ألف رياضي من 45 دولة في 40 رياضة.