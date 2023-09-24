التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه داخل شقته بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه اثناء تواجده داخل شقته بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

و تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق بمنطقة شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "ي ح أ"، 60 سنة، بالمعاش، على سرير داخل غرفته بالشقة محل سكنه، ويرتدي كامل ملابسه وأن الجثة في حالة تعفن، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، والعثور على جميع متعلقاته، وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بعد وفاة زوجته، كما أنه كان يعاني من أمراض القلب.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.