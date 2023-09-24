عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه داخل شقته بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه اثناء تواجده داخل شقته بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

التصريح بدفن جثمان سيدة سقطت من شرفة منزلها بالقليوبية

حبس المتهم بطباعة كتب دراسية بدون ترخيص في القليوبية

 و تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الشقق بمنطقة شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "ي ح أ"، 60 سنة، بالمعاش، على سرير داخل غرفته بالشقة محل سكنه، ويرتدي كامل ملابسه وأن الجثة في حالة تعفن، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، والعثور على جميع متعلقاته، وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بعد وفاة زوجته، كما أنه كان يعاني من أمراض القلب.
وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية جهات التحقيق الصفة التشريحية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مشروع إماراتي ضخم.. مصر ترفع الاستثمارات بقطاع الطاقة لـ 9 مليارات دولار

ذهب دانيال وجاءت أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

ارتفاع أسعار الأرز بالرغم من بدء موسم الحصاد.. والكيلو يسجل هذا الرقم

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثمان سيدة سقطت من شرفة منزلها بالقليوبية

حبس المتهم بطباعة كتب دراسية بدون ترخيص في القليوبية

نهاية مأساوية لرجل عقب رحيل زوجته بشبرا الخيمة.. تفاصيل مؤلمة

بتركب ستارة .. ربة المنزل سقطت من شرفة شقتها بالقليوبية

ترشيحاتنا

أعرف هتقبض امتى.. المالية تواصل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العنف ضد لاعب بقانون الرياضة

محاولة لخطف كولر من الأهلي.. إغراءات سعودية بالملايين والمدرب يرد بـ3 كلمات

بعد طرح موديلات 2024 الجديدة.. أسعار سيتروين في مصر

شعب واحد ومصير مشترك.. مصر والسعودية سند الأمة وركيزة الاستقرار في المنطقة

حقيقة توقعات عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل في 10 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

بالبرتقالي.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ