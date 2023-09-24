المستوطنون يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى.. لقطات مباشرة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات مباشرة لمواصلة اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى في فلسطين المحتلة.

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية بيل أبو ردينة التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته واستمرار عمليات القتل اليومي في محافظات الوطن كافة.

وأكد أبو ردينة أن الاحتلال يسعى جاهدا إلى نقل المنطقة لمربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، كذلك دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك متناسيا أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة بأي ثمن.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن جرائم الاحتلال لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم المشروع حتى تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم بالحرية وإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.