حلول للأزمات.. جمال بيومي: القيادة المصرية حريصة على تبادل الزيارات مع الدول العربية

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات بين مصر والسعودية، تمثل أساس للعلاقات العربية، مشيرا إلى أنه تعمل على تقوية الأواصل بين الدول العربية، رغم الأزمات التي ضربت عدد من الدول على رأسها السودان واليمن.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن القيادة المصرية تعمل على تبادل الزيارات مع الدول العربية التي لها القدرة على وضع الحلول للأزمات العربية.



عملية التنمية



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ألاف من السعوديين يعتبرون مصر بلدهم الثاني ويقيمون فيها، إضافة إلى وجود العديد من المصريين الذي يشاركون في عملية التنمية والمشروعات التي توجد في المملكة العربية السعودية.

