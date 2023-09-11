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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال بيومي : قمة العشرين تتحكم بـ 85% من الإنتاج العالمي

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق

أكد  السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قمة العشرين تتحكم بنسبة 85% من الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس السيسي طالب بالعدالة في توزيع الدخل، والعدل للقارة الأفريقية.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن قارة أفريقيا تخرج المؤن إلى العالم المتقدم، مؤكدا أنه لا بد من وجود استثمارات تعزز من النمو بدول القارة الأفريقية.

 

الإستفادة من الخبرات المصرية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق،أن مصر لديها خبرات كبيرة وغير مكلفة، ويمكن لدول القارة الإستفادة من الخبرات المصرية.

 

السفير جمال بيومي قمة العشرين الرئيس السيسي استثمارات القارة الافريقية

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