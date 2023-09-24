عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد سياسي: اجتماعات بنك الاستثمار الآسيوي بمصر تمثل نجاحا كبيرا لها

بنك الإستثمار الأسيوي
بنك الإستثمار الأسيوي

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، أن بنك الاستثمار الآسيوي  من المؤسسات الآسيوية الهامة في مجال التنمية، مشيرا إلى أن ميزانية البنك مليارات الدولارات.

وقال عمرو صالح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “دي أم سي”، أن بنك الاستثمار الآسيوي يقدم دعما للدول النامية، مؤكدا أن هناك اجتماعات لبنك الاستثمار الآسيوي في مصر، ما يمثل نجاحا اقتصاديا كبيرا لمصر.

 

 الاجتماع السنوي الثامن في مدينة شرم الشيخ

وأضاف أن جزءا كبيرا من أجندة الدولة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن التعاون المشترك وتمويل القطع الخاص، وجذب الاستثمارات هي أهم المواضيع التي سيناقشها البنك خلال الاجتماع السنوي الثامن في مدينة شرم الشيخ.
 https://web.facebook.com/dmctv/videos/439845135141291/

بنك الإستثمار الأسيوي التنمية مصر دكتور عمرو صالح شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته حول غزة بكتيبة إضافية

276 ألف جنيه.. حيثيات الحكم في قضية التهرب من الضرائب

الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة اليوم

الإمارات بجانب الشعب اليمني وتستعد بقوة لـCop28.. أبرز تصريحات بن زايد بالأمم المتحدة

تأجيل دعوى استبعاد مرشح من انتخابات نادى الزمالك إلى 1 أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يكشف سبب اعتقال 8 طلاب فلسطينيين من جامعة بيرزيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

فيديو

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

بدر استعاد رجولته وشال صدره.. إعلامي إماراتي يثير ضجة بإعلان توبته.. فيديوجراف

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ