أستاذ اقتصاد سياسي: اجتماعات بنك الاستثمار الآسيوي بمصر تمثل نجاحا كبيرا لها

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، أن بنك الاستثمار الآسيوي من المؤسسات الآسيوية الهامة في مجال التنمية، مشيرا إلى أن ميزانية البنك مليارات الدولارات.

وقال عمرو صالح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “دي أم سي”، أن بنك الاستثمار الآسيوي يقدم دعما للدول النامية، مؤكدا أن هناك اجتماعات لبنك الاستثمار الآسيوي في مصر، ما يمثل نجاحا اقتصاديا كبيرا لمصر.

الاجتماع السنوي الثامن في مدينة شرم الشيخ

وأضاف أن جزءا كبيرا من أجندة الدولة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن التعاون المشترك وتمويل القطع الخاص، وجذب الاستثمارات هي أهم المواضيع التي سيناقشها البنك خلال الاجتماع السنوي الثامن في مدينة شرم الشيخ.

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