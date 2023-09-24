وصلت إلى 5.6مليون طن.. فرحات: الصادرات الزراعية المصرية حققت مكانة مرموقة

أكد إسلام فرحات، مدير وحدة مخاطر الأفات بالحجر الزراعي المصري، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت مكانة مرموقة، وهو ما انعكس على حجم الصادرات لدول العالم، حيث وصلت الصادرات المصرية إلى 5.6 مليون طن.

وقال إسلام فرحات، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دي أم سي"، أن اختبيار منظمة الفارة لمصر من اجل إطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقي، يدل على مكانة مصر المرموقة في الصادرات الزراعية.

فتح 68 سوق جديد

وتابع مدير وحدة مخاطر الأفات بالحجر الزراعي المصري، أن مصر أصبح لها ثقة لدى ددول العالم، خاصة أنه تم فتح 68 سوق جديد لصادرات مصر الزراعية منذ عام 2018 حتى الأن.

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