الحجر الزراعي: تصدير 6.5 مليون طن بقيمة 3.3 مليار دولار

أكد الدكتور محمد مجدي، مدير صحة النبات وفتح الأسواق الجديدة بالحجر الزراعي المصري، أن مصر حققت أرقام غير مسبوقة في التصدير الزراعي، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تم تصدير 6 ونصف مليون طن من المنتجات الزراعية، بقيمة 3.3 مليار دولار.

وقال محمد مجدي، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن التغيرات المناخية كان لها تأثير كبير على الزراعة حول العالم، ولكن في مصر تم عمل منظومة متميزة ساهمت في الحفاظ على الزراعة المصرية.

إختيار المنتجات الزراعية

وتابع مدير صحة النبات وفتح الأسواق الجديدة بالحجر الزراعي المصري، أنه تم عمل منظومة زراعية "للتكويد"، والتي تعمل على إختيار المنتجات الزراعية الأفضل للتصدير.