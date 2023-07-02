عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحجر الزراعي: تصدير 6.5 مليون طن بقيمة 3.3 مليار دولار

المنتجات الزراعية
المنتجات الزراعية

أكد الدكتور محمد مجدي، مدير صحة النبات وفتح الأسواق الجديدة بالحجر الزراعي المصري، أن مصر حققت أرقام غير مسبوقة في التصدير الزراعي، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تم تصدير 6 ونصف مليون طن من المنتجات الزراعية، بقيمة 3.3 مليار دولار.

وقال محمد مجدي، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن التغيرات المناخية كان لها تأثير كبير على الزراعة حول العالم، ولكن في مصر تم عمل منظومة متميزة ساهمت في الحفاظ على الزراعة المصرية.

 

إختيار المنتجات الزراعية

وتابع مدير صحة النبات وفتح الأسواق الجديدة بالحجر الزراعي المصري، أنه تم عمل منظومة زراعية "للتكويد"، والتي تعمل على إختيار المنتجات الزراعية الأفضل للتصدير. 

 

الحجر الزراعي المصري التصدير الزراعي الزراعة العالم الزراعه المصريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

تهريج.. كريم شحاتة: إيقاف نجم الزمالك بسبب احتفال خادش للحياء

جار الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

روسيا : أوكرانيا كيان وهمي لا وجود له

عايزني فتاة ليل.. صباح تشكو زوجها: قالي انتي خدامة ليا

رضوى الشربيني في ورطة بسبب الراجل خروف.. وهذه العقوبة في انتظارها

رفع أسعار الوقود بأنواعه في الإمارات.. تفاصيل

الخارجية: خالص التعازي لحكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث طريق ناكورو-كيريشو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحويلها للتحقيق.. شاهد أجرأ إطلالات رضوى الشربيني وضعتها في مأزق

وشه وحش عليها.. شاهد جامب سوت رضوى الشربيني قبل تحويلها للتحقيق

البنات بتحب الخروف.. القصة الكاملة وراء تحويل رضوى الشربيني للتحقيق

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ