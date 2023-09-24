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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لسد احتياجات السوق.. توقيع عقد شراكة بين "حلوان للأجهزة المعدنية" و"تريديكس"

توقيع عقد شراكة بين
توقيع عقد شراكة بين "حلوان للأجهزة المعدنية" و"تريديكس"

وقعت شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، عقد شراكة مع شركة "تريديكس" لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة، وذلك في ضوء توجيهات "وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي  بتعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص لخدمة الصناعة. 

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة  محمد عيد بكر بأنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن؛ تم توقيع عقد شراكة بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وبين شركة "تريديكس".

 قام بتوقيع العقد الدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 360 الحربي) والمهندس أحمد أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة "تريديكس"، بحضور المهندس محمد أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 360 الحربي).

وأوضح الدكتور مهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية أن توقيع عقد الشراكة مع "تريديكس" يأتي بهدف التعاون المشترك لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل (غلايات المياه الكهربائية، الخلاطات، العجانات، الكبة)، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال الأجهزة الكهربائية الصغيرة.

وأكد على حرص الشركة (مصنع 360 الحربي) على تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

تصنيع الأجهزة المنزلية

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن "حلوان للأجهزة المعدنية" تعد رائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة حيث تتخصص في إنتاج (التكييفات، الغسالات، الثلاجات، السخانات، البوتاجازات).

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