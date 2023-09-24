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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش وفعاليات للأطفال في ختام النشاط الصيفي بالوادي الجديد

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة ختام النشاط الصيفي.

شهد قصر ثقافة الطفل بالخارجة احتفالية تضمنت ورشة عمل إكسسوارات بالخرز، مسابقات ثقافية وألعاب ترفيهية، هذا إلى جانب عرض فيلم الكرتون "Luck" ضمن نشاط نادي السينما.

وفي السياق، أعدت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة فقرة اكتشاف مواهب فنية للأطفال، هذا إلى جانب ورشة عمل تصميمات بالفوم نفذتها مكتبة الطفل والشباب ببغداد.

وضمن نشاط الفنون التشكيلية أقيمت عدة ورش منها، ورشة لتعليم الرسم على الرمال لبيت ثقافة المنيرة، وورشة تلوين على الفخار ببيت ثقافة بولاق، كما نفذ بيت ثقافة بلاط ورشة بعنوان "الوادي والصيف"، هذا إلى جانب ورشة لتصميم لوحات عن الريف المصري بكل من بيت ثقافة المعصرة وبيت ثقافة الجديدة.

واستمرارا للأنشطة المقدمة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، أقام بيت ثقافة صنعاء محاضرة بعنوان "حب الخير"، تحدثت خلالها انتصار حسن عن أهمية نشر ثقافة الود والتعاون في المجتمع من أجل تحقيق الاستقرار بين أفراده.

في سياق آخر، وضمن احتفالات المولد النبوي، أعدت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكي بعنوان "أخلاق رسول الله بعد الرسالة" للشيخ عبد الرحمن مسعود، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة كتاب "صيدلية النحل" للمؤلف محمد محمود عبد الله، بينما شهد قصر ثقافة موط عرضا فنيا لفرقة التلقائيين، تضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من التراث الواحاتي.

فرع ثقافة الوادى الجديد الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ختام النشاط الصيفي

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