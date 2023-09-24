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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غتوري: نتوقع منافسة عربية في البادل .. واستضافة الإمارات البطولة يعزز من انتشار اللعبة

أحمد غتوري
أحمد غتوري

أعرب أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل عن سعادته بإقامة أول بطولة عربية على ملاعب الإمارات خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر بمشاركة 11 دولة.

وأكمل غتوري خلال تصريحاته: نتوقع أن تكون المنافسة بين المنتخبات العربية المشاركة في البطولة العربية الأولى للبادل قوية وتزيد من مستوى التنافس بين اللاعبين.

وأوضح: الإمارات لها دور رائد في انتشار رياضة البادل في الوطن العربي ونتمنى استمرار الشراكه بيننا لتنتشر اللعبة بصورة أفضل وأقوى.

ووجه غتوري الشكر للاتحاد الإماراتي للبادل وسمو الشيخ سعيد بن جمعه ال مكتوم للمساهمة في تطوير هذه الرياضة.

وأردف: البطولة العربية تقام للمرة الأولى بمشاركة 11 دولة منهم 5 دول ستكون تلك المشاركة الأولى الرسمية لهم ونحاول تعزيز انتشار الرياضة في العالم بجانب محاولاتنا مع الدول أن يصبحوا أعضاء داخل الاتحاد الدولي للعبة.

ووزعت المنتخبات المشاركة في البطولة العربية على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات، وقطر، وعمان، والعراق، والمغرب، بينما ضمت الثانية كلا من مصر والكويت، والبحرين، والأردن، والسودان، وسوريا.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفيًا، بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي، وأحمد غتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وسعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل.

غتوري أحمد غتوري البطولة العربية الأولى للبادل

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