بعد إعادة 3 أطفال إلى والدتهم.. الشكاوى الحكومية: نشكر النقل لسرعة الاستجابة

قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية إنه لم يتلقى شكوى من أم الأطفال الثلاثة ولكنه تم رصد مشكلة ركوب الأطفال في القطار بدون أمهم من خلال بوست على فيس بوك وتم التواصل مع هيئة السكة الحديد بوزارة النقل ووالدة الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل : تم التواصل مع مدير المحطة الذى استضاف الأطفال الثلاثة وطمأنهم حتى وصول والدتهم في القطار التالي ، وكانت هناك سرعة التعامل مع أكثر من جهة بهدف واحد هو إعادة الأطفال إلى أمهم .

الجميع يجتهد لخدمة الوطن

وتابع: نشكر وزارة النقل على الاستجابة السريعة وإعادة الأطفال إلى والدتهم، مؤكدا أن هناك تقارير تنشر بشكل دوري عن التعامل مع الشكاوى والذى تجاوز 4 آلاف شكوى يوميا ولكن ليس كل الحالات التي تنشر.

وشدد، على أن جميع الجهات تعمل بروح جديد يتمنى أنها تسود وأن الجميع يحاول ويجتهد لخدمة المواطن.