السبت.. 48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بعنوان "أحكام الزكاة"

تقام يوم السبت القادم الموافق 30/ 9/ 2023م، بعد صلاة العشاء"ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة، تحت عنوان : أحكام الزكاة.

وتقام يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2023م، (787) ندوة بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، تحت عنوان "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده"، وذلك بعد صلاة العشاء.



وتصدح (300) من مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023م الموافق 11 من شهر ربيع الأول 1445هـ عقب صلاة العشاء (ليلة مولده "صلى الله عليه وسلم").

وأكدت وزارة الأوقاف أن المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).