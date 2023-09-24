عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

السبت.. 48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي بعنوان "أحكام الزكاة"

صدى البلد

تقام يوم السبت القادم الموافق 30/ 9/ 2023م، بعد صلاة العشاء"ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة، تحت عنوان : أحكام الزكاة.

وتقام يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2023م، (787) ندوة بالمساجد الكبرى للحديث عن مكارم أخلاق سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، تحت عنوان "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) في ذكرى مولده"، وذلك بعد صلاة العشاء.


وتصدح (300) من مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023م الموافق 11 من شهر ربيع الأول 1445هـ عقب صلاة العشاء (ليلة مولده "صلى الله عليه وسلم").

وأكدت وزارة الأوقاف أن المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف الدعوية واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

بعد الفوز بثلاثية | نجم الاهلي يتغزل في إمام عاشور

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: لم أتأخر في الإعلان عن قائمتي ومنتظر انتهاء الطعون

ديربي مدريد.. أتليتكو يكتسح الريال بثلاثية في الدوري الإسباني

الحديد والصلب: مستمرون في التصفية.. ولا صحة لنقل "الأفران والمعدات" لشركات تابعة

اللواء محمد زكي الألفي: لم أفكر في شيء لحظة العبور سوى الانتصار وأسر العدو

برلمانية: إقامة مهرجان شهري لـ الفيب بمدينة نصر أمر غير قانوني

أخبار التعليم | الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوته 8.5 ريختر.. والبحوث الفلكية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مضحك لـ غوريلاتين تركضان إلى حظيرتهما هربا من المطر في لندن

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

لهذا السبب.. جثمان طفل من القرن الـ 17 تثير خوفا في بولندا

مسلمة بالوراثة والحجاب حتة قماشة|تصريحات نارية لـ لقاء الخميسي..وهذه قصة خيانتها

فيديو

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ