اذا كنت تحاولين تقديم اكلات سهلة وخفيفة وغير مكلفة لأفراد أسرتك نقدم لك اليوم طريقة عمل أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة.

المقادير:

1 كيلو أجنحة دجاج

2 كوب كورن فلكس

3 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

زيت للقلي

طريقة تحضير أجنحة الدجاج المقلية المقرمشة

نضع الأجنحة في وعاء ونتبلها بالكورن فلاور والملح والفلفل الأسود والأحمر وبودرة البصل والثوم.

نحرك جيداً حتى تغطي التتبيلة جميع قطع أجنحة الدجاج من كل الأطراف .

نحمي زيت القلي جيداً ونضع قطع أجنحة الدجاج فيه .

نحرك من حين لآخر ونقلب القطع بالزيت حتى تصبح ذهبية من جميع الجهات .

نصفي أجنحة الدجاج المقرمشة جيداً من الزيت ونضعها في طبق التقديم إلى جانب أي صوص تفضلونه