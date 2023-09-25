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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرح ألبومها.. أصالة تحذف صورها على إنستجرام

أصالة
أصالة

فاجأت الفنانة أصالة جمهورها بحذف جميع صورها وفيديوهاتها من على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



وتسببت أصالة بعد حذف الصور في حيرة جمهورها خاصة وأن هذه الخطوة جاءت بعد أيام قليلة من طرح ألبومها الجديد أصالة 2023.



وهو ما جعل البعض يظن أن أصالة لجأت إلى حذف صورها حتى تثير الجدل حولها للفت الأنظار إليها لعمل دعاية مجانية للألبوم.
 

ألبوم أصالة 

طرحت المطربة أصالة كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم العجب في الهوى وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.

 

 الأغنية بعنوان العجب في الهوى وهي من كلمات الصامل وألحان مبهم ومن توزيع سيروس، وتعتبر هذه الأغنية هي الثاني لأصالة هذا الموسم بعد طرحها لأغنيتها الأخيرة الحب الأبدي بمشاركة ماجد المهندس.
 

دويتو أصالة وماجد المهندس

 أطلقت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الديو المنتظر "الحب الأبدي" الذي يجمع للمرة الأولى بين النجم ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري، وهو من إبداع الشاعر فائق حسن الذي لعب دور "العرّاب" في هذا العمل المميز، والذي تميز بلحن خاص وضعه الملحن محمود خيامي.

الفنانة اصالة أصالة البوم اصالة دويتو أصالة وماجد المهندس

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