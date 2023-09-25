ذكرى وفاة خالد صالح.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لسلطان الغرام بمركز مجدي يعقوب

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان خالد صالح، حيث أنه توفي يوم 25 سبتمبر عام 2014، بعد صراع طويل مع المرض وتحديدا المشاكل الصحية التى واجته بالقلب والشرايين.





نبذة عن حياة خالد صالح

الفنان خالد صالح ولد في مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة عام 1964، بدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، واستمر في ذلك فترة طويلة بجانب ممارسته لأعماله التجارية الخاصة.

وتفرغ خالد صالح للتمثيل في عام 2000 وهو في السادسة والثلاثين من عمره، ففي عام 2001 شارك في الفيلم الكوميدي النقدي خلي الدماغ صاحي وسط بطولة جماعية، ولفت الانظار إليه في فيلم محامي خلع عام 2002، مع هاني رمزي وداليا البحيري، وقدم من خلال الفيلم شخصية القاضي ونجح فى تجسيد الشخصية بشكل أثني عليه الجميع.





معاناة خالد صالح مع المرض

وعاني خالد صالح مع المرض سنوات عديدة حيث أنه كان يعاني من مشاكل صحية فى القلب والشرايين بسبب التدخين.



وفي عام 2014 اثناء تصوير مسلسله الأخير قبل وفاته شعر "خالد" بالتعب الشديد وحصل علي اجازة لاجراء الفحصات اللازمة و ذهب لمراكز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان لاجراء عملية "قلب مفتوح، ولكن تدهورت صحته و دخل العناية المركزة حتي اجراء العملية .



وقد تم نقله بعد إجراء جراحة مطولة بقيادة الدكتور مجدى يعقوب إلى غرفة العناية المركزة، حيث مكث بها ستة أيام تحت إشراف دقيق وملاحظة مستمرة من الفريق الطبي بالمركز؛ نظرا لخطورة حالته.

وتدهورت بعدها حالته الصحية إلى أن توفي مع الساعات الأولى ليوم 25 سبتمبر عام 2014.





أهم أعمال خالد صالح

وقدم خالد صالح فى مشواره الفني العديد من الأعمال الجيدة التى لازالت محفورة فى ذاكرة المشاهد المصري والعربي بصفة عامة ومن أهمها فيلم هي فوضى وفبراير الأسودوالحرامي والعبيط وكف القمر وابن القنصل والجزيرة وفى الدراما قدم الرياض وموعد مع الوحوش وتاجر السعادة وبعد الفراق وسلطان الغرام