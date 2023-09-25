الحكومة الأرمينية تكشف عدد الأشخاص القادمين من كاراباخ حتى الآن



أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 2.9 ألف شخص غادروا حتى الساعة 05:00 من صباح اليوم الاثنين إقليم كاراباخ متجهين إلى أرمينيا.



ووفقا ل"روسيا اليوم"، جاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية أنه: "حتى الساعة 06:00 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (الساعة 05:00 بتوقيت موسكو) دخل 2906 شخصا أرمينيا من إقليم كاراباخ.



وأشار البيان إلى أنه "من بين 2100 شخص مسجل، غادر حوالي 1000 شخص إلى أماكن إقامتهم المختارة، ووفرت الحكومة للـ 1100 المتبقين أماكن للعيش (لا يزال توزيع بعضهم مستمرا)".



وكانت وسائل إعلام أرمينية قد أفادت أمس بوصول أول دفعة من اللاجئين الأرمن في كاراباخ إلى أرمينيا.



وقالت قيادة المنطقة الانفصالية لرويترز إن الأرمن العرقيين البالغ عددهم 120،000 في كاراباخ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان وتحت حكمها ويخشون التطهير العرقي.



ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في خطاب إلى الأمة، يوم الأحد، عن استعداد أرمينيا لقبول جميع المواطنين الأرمن من ناجورني كاراباخ.



ووفقا لوكالة "رويترز"، وقال باشينيان إن الأرمن في كاراباخ لا يزالون يواجهون خطر التطهير العرقي".



وأضاف باشينيان: "سترحب حكومتنا بكل محبة بإخواننا وأخواتنا من ناجورني كاراباخ".



وقبل قليل، أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن في أرمينيا، أنه قد تقرر عقد لقاء بين الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في مدينة غرناطة الإسبانية في 5 أكتوبر المقبل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن وكالة "إنترفاكس"، أن أرمين جريجوريان، أمين مجلس الأمن الأرميني، سيتوجه إلى بروكسل، الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي بمستشاري قادة الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وفرنسا، وأذربيجان، للتحضير للاجتماع المقرر في إسبانيا، الشهر المقبل.



ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ناجورني كاراباخ، إذ أطلقت أذربيجان عملية عسكرية واسعة، الأسبوع الماضي، في الإقليم المتنازع عليه.