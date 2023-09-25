الكشف عن سبب رفض باتشيكو انضمام بن شرقي لبيراميدز

كشف تقرير إعلامي عن موقف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الرحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبرنامج "+90" على قناة النهار، فإن باتشيكو لم يحصل على عرض من مارسيليا والمدير الفني يرغب في زيادة راتبه.

وأوضح البرنامج أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري الحالي، تم عرضه على باتشيكو في الصيف المنتهي، ورفض ضمه بسبب عدم اقتناعه بواجباته الدفاعية وكان لا يرغب في وجوده بالزمالك أيضًا، وتم إجباره على بقائه بسبب شخصيته الضعيفة.

وانتقل بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى صفوف الريان القطري، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي.