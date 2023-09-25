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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشروط العامة لشغل الوظائف الخالية بالمحافظات.. تفاصيل

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

حصل صدى البلد على الشروط العامة للوظائف الخالية فى المحافظات التى أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في الإعلان رقم (3) لسنة 2023، ..

شروط عامة لشغل الوظائف الشاغرة بالمحافظات

 

-الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات.

-القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

-الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

-إجادة اللغة اللإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

-تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها ، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وعدد (1) صور شخصية 4x6 .

-الالتزام بالتقديم مرة واحدة فقط على الموقع الالكتروني للوزارة على درجة مالية واحدة فقط ولن يعتد بالتقديم المتعدد.

 

واكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة ان تكون كافة المستندات المطلوبة للتقديم مسحوبة في صيغة (PDF) ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.

 

واعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ،عن حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات.

وتم فتح باب التقديم الالكتروني  ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد 17 سبتمبر 2023 حتى الإثنين 16 اكتوبر 2023 .

 

ويتم التقديم على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ، ويتم التعيين بالوظائف الخالية بالتنمية المحلية ،وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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