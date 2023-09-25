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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرح التذاكر غدا.. مفاجئة لمشجعي كأس العالم

كاس العالم
كاس العالم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير ، عن طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2023 غدا بمشاركة الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير: "بمشاركة الأهلي.. طرح تذاكر كأس العالم للأندية 2023 غدا".

وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي سيطر تماما على مواجهة سانت جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال افريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المباراة شهدت سيطرة أهلاوية منذ البداية، وأضاع الفريق عدة فرص على مدار اللقاء، كما ساهمت في ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد".

وأضاف: "الأهلي أهدر عدة فرص أيضا على مدار اللقاء، وظهرت عناصر الفريق بشكل جيد، وسجل الفريق ثلاث أهداف رائعة خصوصا هدف حسين الشحات الاول، وهدف عبدالقادر الذي راوغ بشكل رائع وسجل هدفا من زاوية صعبة".

وواصل: "المباراة كانت سهلة ولكنها مهمة من أجل إعادة الفورمة لبعض اللاعبين، والفريق ضمن التأهل بنسبة كبيرة لدور المجموعات، خصوصا أنها مباراة الذهاب، ومواجهة الزمالك أمام أرتا سولار جعل الفريق يهتم بشكل قوي بهذه المواجهة".

وأكمل: "الفرق المصرية قادرة على عبور دور الـ32 من دوري الابطال أو الكونفدرالية، والزمالك من الطبيعي أن يفوز على أرتا سولار، ومن الصعب حدوث غير ذلك، كل مباريات الاندية المصرية في المتناول".

شوبير

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