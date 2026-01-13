قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة | مصرع لاعب كرة قدم في حادث أليم بكفر الشيخ
أشرف صبحي يعلن اختيار القدس عاصمة للشباب العربي لعام 2026
بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك
قناع أوسيمين .. من إصابة خطيرة إلى رمز مميز للتحدي والإصرار
موعد اختبارات التقديم لوظائف مشروع الضبعة النووي
في 10 سنوات.. كيف وفرت الدولة "سكن كريم" لـ 4 ملايين مواطن ؟
محدش يستهتر بالوجع النفسي .. لقاء سويدان توجه رسالة لجمهورها
«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو
بعد 21 سنة غياب .. محمد فؤاد يكشف تفاصيل قلبه في نيويورك
تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
باحث سياسي : أمريكا محتمل تنفذ عمليات عسكرية لتصفية شخصيات إيرانية
هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

3 أيام متواصلة .. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر خلال يناير

اجازة
اجازة
أحمد أيمن

يبحث الطلاب والموظفين في مصر عن موعد الإجازة الرسمية القادمة في يناير 2026، خاصة مع تتابع المناسبات الوطنية والدينية التي تمنحهم عطلات مدفوعة الأجر. 

يحق للموظفين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات الرسمية ومع ذلك، يحق لأصحاب العمل استدعاء الموظفين للعمل في يوم الإجازة الرسمية إذا استدعت الضرورة ذلك، ويتم دفع أجر مضاعف للعامل عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل.

موعد اجازة 25 يناير 2026

بحسب القرار الرسمي الصادر، تُعد ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة من أهم هذه الإجازات، وتُحتفل بها في الأحد 25 يناير 2026، ما يمنح الموظفين في القطاعين العام والخاص فرصة راحة مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل المصري.

وتُعد هذه الإجازة الثانية خلال شهر يناير، بعد عيد الميلاد المجيد، ما يجعل شهر يناير من أكثر شهور العام الذي يشهد فترات راحة متقاربة للعاملين في الدولة. 

ويشمل القرار جميع العاملين بالدولة، مع إمكانية لصاحب العمل تشغيل الموظفين في حالات الضرورة مقابل أجر مضاعف أو منحهم يوم راحة بديل إذا اقتضت الحاجة، وذلك طبقًا لأحكام التشريعات السارية.

اجازات شهر يناير 2026

أما بالنسبة لسير العطلات خلال شهر يناير، فيتضمن الجدول سبعة أيام راحة تشمل الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، وتفصيلها كالآتي:

الجمعة 16 يناير – عطلة أسبوعية،

السبت 17 يناير – عطلة أسبوعية،

الجمعة 23 يناير – عطلة أسبوعية،

السبت 24 يناير – عطلة أسبوعية،

الأحد 25 يناير – إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الجمعة 30 يناير – عطلة أسبوعية،

السبت 31 يناير – عطلة أسبوعية.

هل يتم ترحيل اجازة 25 يناير؟

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أعلن في قرار سابق، بتأجيل جميع الإجازات الرسمية التي تحل بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لكن يتم اتخاذ القرار رسميا من قبل الحكومة مع حلول موعد الإجازة.

ومنذ إصدار مجلس الوزراء ذلك القرار عام 2020، تم ترحيل غالبية الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، ولكن يتم استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد من هذا القرار فتمنح إجازتها في وقتها.

ويظل القرار النهائي بشأن ترحيل الإجازة الرسمية إذا وافق يوم الأحد موضع انتظار، إذ لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن أي تعديل رسمي على الموعد الأصلي.

وتُعد إجازة 25 يناير من الإجازات التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ تُخلد عيد الشرطة الذي يكرم تضحيات رجال الأمن في حماية الوطن. 

اجازة 25 يناير 2026 موعد اجازة 25 يناير 2026 موعد اجازات يناير 2026 ترحيل اجازة 25 يناير الاجازات الرسمية في يناير 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

منتخب مصر

نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

زينة وأحمد عز

أجر خادمة.. إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إلى زينة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك

إيلون ماسك: قد نلتقي كائنات فضائية خلال استكشاف الفضاء

مصر

طفرة جديدة للتنقل الكهربائي في مصر.. تفاصيل

هوندا

رمز مضيء.. هوندا تكشف عن شعار جديد لسياراتها

بالصور

«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل

طريقة عمل الزلابية في البيت.. بخطوات سهلة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
طريقة عمل الزلابية المقرمشة

دراسة : فنجان القهوة أكثر فاعلية في ضبط سكر الدم

مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مقارنة بين القهوة ودواء السكري

رائحة الفم الكريهة قد تكون مرتبطة بمشكلات في الجهاز الهضمي.. وليس بسبب الطعام

مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد