3 أيام متواصلة .. موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر خلال يناير

يبحث الطلاب والموظفين في مصر عن موعد الإجازة الرسمية القادمة في يناير 2026، خاصة مع تتابع المناسبات الوطنية والدينية التي تمنحهم عطلات مدفوعة الأجر.

يحق للموظفين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات الرسمية ومع ذلك، يحق لأصحاب العمل استدعاء الموظفين للعمل في يوم الإجازة الرسمية إذا استدعت الضرورة ذلك، ويتم دفع أجر مضاعف للعامل عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه للعمل.

موعد اجازة 25 يناير 2026

بحسب القرار الرسمي الصادر، تُعد ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة من أهم هذه الإجازات، وتُحتفل بها في الأحد 25 يناير 2026، ما يمنح الموظفين في القطاعين العام والخاص فرصة راحة مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل المصري.

وتُعد هذه الإجازة الثانية خلال شهر يناير، بعد عيد الميلاد المجيد، ما يجعل شهر يناير من أكثر شهور العام الذي يشهد فترات راحة متقاربة للعاملين في الدولة.

ويشمل القرار جميع العاملين بالدولة، مع إمكانية لصاحب العمل تشغيل الموظفين في حالات الضرورة مقابل أجر مضاعف أو منحهم يوم راحة بديل إذا اقتضت الحاجة، وذلك طبقًا لأحكام التشريعات السارية.

اجازات شهر يناير 2026

أما بالنسبة لسير العطلات خلال شهر يناير، فيتضمن الجدول سبعة أيام راحة تشمل الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، وتفصيلها كالآتي:

الجمعة 16 يناير – عطلة أسبوعية،

السبت 17 يناير – عطلة أسبوعية،

الجمعة 23 يناير – عطلة أسبوعية،

السبت 24 يناير – عطلة أسبوعية،

الأحد 25 يناير – إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الجمعة 30 يناير – عطلة أسبوعية،

السبت 31 يناير – عطلة أسبوعية.

هل يتم ترحيل اجازة 25 يناير؟

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أعلن في قرار سابق، بتأجيل جميع الإجازات الرسمية التي تحل بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لكن يتم اتخاذ القرار رسميا من قبل الحكومة مع حلول موعد الإجازة.

ومنذ إصدار مجلس الوزراء ذلك القرار عام 2020، تم ترحيل غالبية الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، ولكن يتم استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد من هذا القرار فتمنح إجازتها في وقتها.

ويظل القرار النهائي بشأن ترحيل الإجازة الرسمية إذا وافق يوم الأحد موضع انتظار، إذ لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن أي تعديل رسمي على الموعد الأصلي.

وتُعد إجازة 25 يناير من الإجازات التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ تُخلد عيد الشرطة الذي يكرم تضحيات رجال الأمن في حماية الوطن.