اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-1-2026

ولاء عبد الكريم

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعًا في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 نحو 6120 جنيهًا للبيع، و6100 جنيهًا للشراء بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 48 ألفًا و960 جنيها للشراء، و48 ألفًا و800 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 6 آلاف و994.25 جنيه للبيع، و6 آلاف و971.5 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة 6120 جنيهًا للبيع، و6100 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم عيار 22

وحقق سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم، نحو 6411.5 جنيه للبيع، و6390.5 جنيه للشراء، .

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم، إلى 5245.75 جنيه للبيع و5228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة نحو 4080 جنيها للبيع، و4066.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 48 ألفًا و960 جنيها للشراء، و48 ألفًا و800 جنيه للبيع.

سعر الذهب عالميًا

تداول سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 4598.94دولارا للشراء، بينما سجل نحو 4598.17 دولار للبيع.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

