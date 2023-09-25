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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الكيلانية في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بقرية الكيلانية التابعة لمركز فاقوس ذلك بحضور مديرى إدارات ( رعاية الحيوان - الرعاية التناسلية - الإرشاد ) بالمديرية ومديرو أطباء إدارة فاقوس البيطرية و مديرو أطباء وحدة الصوالح وكبار المربين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين. 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ( ٢٥٥ ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٧٨) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و(٤) رأس ماشية جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ (٣١٥) رأس ماشـية و ( ٤١٢) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٤٧٨) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ( ٦٤٠ ) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج (١١٨٠ ) طائر وترقيم وتسجيل(٢٥٠) حيوان.

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وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.

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