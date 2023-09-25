ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية ( الرسم علي القماش ) والتي أقيمت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري شارك فيها 15 فتاه من عضوات أندية الفتاه والمرأه بمركز شباب الأمل التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان تحت شعار (مهنتك حرفتك).

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاه والمرأة وأندية التطوع، بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية ، والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.