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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تستعد لانطلاق مهرجان الخيول العربية بمدينة بلبيس

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها فضلاً عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

يأتي ذلك في إطار تجهيزات المحافظة لاستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية في دورته رقم ٢٧ والمُقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل ٢٧ سبتمبر الجارى ويستمر لمده ٣ أيام وذلك بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تشهد مداخل الطرق الرئيسية بمدينة بلبيس تكثيف لأعمال النظافة وتزيين أعمدة الإنارة بأعلام جمهورية مصر العربية وذلك بالطرق الرئيسية ومداخل والتجميل بالطرق الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضارى للمدينه أمام المواطنين والزائرين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة أعمال الرصف فى خطة العام المالى لتحسين الطرق بمنطقة هندسة الرى بمدينة منيا القمح لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

كما قامت رئاسة مركز أولاد صقر بالإشراف على حملة النظافة داخل المدينة ورفع القمامة من الشوارع ورش المياه  ورى الأشجار وإزالة عوائق الرؤيه من جانبي الطرق وإزالة أى معوقات تعوق عملية النظافة حيث تم رفع تجمعات القمامة من على الطرق والأماكن المخصصة للتجميع وكذلك تم تسيير سيارات الى النقطة الوسيطة ونقل القمامة للمقالب العمومية. 

في سياق متصل تواصل رئاسة مدينة صان الحجر أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات والإشغالات بالطرق الرئيسية والجانبية للارتقاء بمستوى النظافة العامة وحفاظا على الشكل الجمالى والحضارى ، وإزالة جميع الإشغالات الموجودة بالطرق وأمام المحال التجارية وإعادة الإنضباط للشارع ومنع الباعة الجائلين من التواجد بالطرق العامة وترشيد الإنارة واستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد بمنطقة ناصر وإصلاح كشافات الإنارة وتغير التالف منها.

وفي مركز فاقوس تم رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة، ومتابعة رى وعناية الأشجار بالحدائق العامة.

وفي مركز الإبراهيمية يتم تكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة مداخل المدينة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

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وفي مركز ديرب نجم يتم بشكل يومي رفع كفاءة طريق ديرب نجم / الزقازيق حتى مدخل ديرب نجم - المنصورة بواسطة مكنسة شفط الأتربة وتسوية الطرق بالجليدر بداية من قرية اكوة وحتى قرية سمارة ويتم تحميل المخلفات وتجمعات القمامة بجانبي الطريق والقائها بالأماكن المخصصة لها وتم رفع الأتربة والسفوحة بعد كنسها من المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومدخل الإبراهيمية وبخروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل شوارع المدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة تمهيد ومسح الطرق ورفع جميع تراكمات القمامة الموجودة بالأماكن الآتية ( الواجهة _ شارع المركز _ شارع المدارس _ الشارع الرئيسي _ أمام مجلس مدينة الحسينية _ أمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية _ أمام بنك القاهرة _ أمام بنك مصر _ أمام البنك الأهلي المصري _أمام المواقف _  أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية) وذلك بناحية مدينة الحسينية وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد وصيانة كاملة للأعمدة بطريق الزقازيق/ أبوحماد بامتداد الوحدة المحلية بالصوة لرفع مستوى الإنارة بمداخل الطرق الرئيسية.

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