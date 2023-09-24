محافظ الشرقية: تصدرنا المركز الأول في توريد القمح بـ 580973 طنا

افتتح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والسيد ميكيلي كواروني سفير دولة ايطاليا بجمهورية مصر العربية صومعة منيا القمح الحقلية ، والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن لكل خلية وخلية تفريغ سعة 80 طن وبتكلفة 73 مليون جنيه ، في حضور اللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، والدكتور عبد السلام محمد سالم الرئيس غير المتفرغ للشركه القابضه للصوامع ، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية ، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع ، واحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ومصطفي حفناوي المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية والسويس وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية واشرف عامر رئيس مركز منيا القمح وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد الأقماح هذا العام مشيراً إلى أنه تم توريد 580973 طن ، مما يؤكد أن المحافظة بحاجة لسعات تخزينية جديدة بنظم تكنولوجية عالية بديلاً عن الشون التقليدية والتي تعرض المخزون للتلف والإصابة.

أضاف محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً للحفاظ على محصول القمح من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي للصوامع والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إهتماماً خاصاً للحفاظ على السلع الإستراتيجية واختيار أفضل الطرق المناسبة لتخزينها للحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي لمخزون القمح على أرض المحافظة وتوفير عمليات النقل.

ومن جانبه أشار السفير الايطالي إلى عمق ومتانه العلاقه التي تجمع بين مصر وإيطاليا مؤكداً دعم الحكومه الايطاليه لإنماء الأمن الغذائي في مصر بنقل التكنولوجيا والخبره الايطاليه في مجال إنشاء الصوامع عاليه التقنيه وكذلك تمويلها من خلال برنامج مبادله الديون ، قائلا: نحن بصدد تمويل وإنشاء 5 صوامع جديده بسعه 10 آلاف طن للصومعه للحفاظ علي الأمن الغذائي المصري.

بينما أوضح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، أن الشركة تعمل على توفير مخزون إستراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل إلي 10٪ وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.

بينما أشار الدكتور اشرف صادق العضو المنتدب لشركة الصوامع إلى ان الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية هو التسهيل على المزارعين والموردين ولتقليل تكاليف النقل واستهلاك الطرق والوقود وفتح فرص عمل للعاملين بالمحافظة وبناء كوادر فنية مؤهلة ومدربة ، منوهاً بأن الصومعة الحقلية لها نفس إمكانيات الصومعة المركزية ولكن بسعة تخزينية اقل ، ويوجد بداخلها عدد من الخلايا لإتاحة الفرصة للفصل بين القمح المحلي والمستورد ومعدل استقبلها يبلغ 100 طن / ساعة مقارنة بنحو 200 طن / ساعة بالصوامع المركزية ، لافتا الي أن الصومعة الحلقية تتميز بتعدد نقاط الإستقبال في المناطق المنتجة وذلك لمنع التكدس والإزدحام على الصوامع المركزية ، لافتا إلى أن السعة التخزينية للصومعة 5 آلاف طن وتتضمن 4 خلايا كل خلية 1250 طن والتكلفة الإستثمارية 73 مليون جنيه وذلك ضمن برنامج مبادلة الديون مع ايطاليا لإنشاء 6 صوامع سعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 30 ألف طن بمحافظات المنيا ( العدوه )، الشرقية ( ابو حماد ، نزلة خيال ، طوخ القرموص، منيا القمح ) والمنوفية ( قويسنا).

وفي نهاية الزيارة حرص الوزير والمحافظ والسفير الايطالي على تفقد مكونات صومعة منيا القمح الحقلية والممول ضمن برنامج مبادلة الديون الايطالية والإستماع لشرح تفصيل من الأستاذ مصطفي حفناوي المشرف العام على صوامع الشرقية والإسماعيلية والسويس عن مكونات المشروع ، وتمت الإشارة إلى أن المشروع مقام على مساحة 7000 م ويضم 4 خلايا بسعة تخزينية 1250 طن لكل خلية بإجمالي 5000 طن وخلية تفريغ بسعة 80 طن كما يضم المشروع ميزان بسكول ومعدات مناولة وموازين الكترونية ومزود ببرنامج قياس درجة الحرارة ومراوح للتهوية اسفل الخلايا وانظمة مكافحة وانذار للحريق وشفط للأتربة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 73 مليون جنيه وذلك لتوفير قدرة تخزين متطورة تصل إلى 9 مليون طن قمح سنويا والقضاء علي ما يعادل 10% من نسبة الفاقد ، وكذلك توفير 510 فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.