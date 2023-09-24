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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يستقبل وزير التموين وسفير إيطاليا لبحث تطوير صوامع القمح

صدى البلد

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وميكيلي كواروني سفير دولة ايطاليا بجمهورية مصر العربية بمكتبة بالديوان العام ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبى المحافظ ، واللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، والدكتور عبد السلام محمد سالم الرئيس غير المتفرغ للشركه القابضة للصوامع ، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية ، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع ، واحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروعات التي تتعلق بانشاء وتطوير الصوامع  جاءت بتوجيه رئاسي وتُعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها في تأمين السلع الإستراتيجية للأسواق ، لافتاً إلي أن التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال إنشاء الصوامع ، أسفر عن إنشاء 6 صوامع متطورة بتمويل ايطالي منهم 4 صوامع بمحافظة الشرقية بجانب الإستفاده من الخبرات الإيطالية في الإنشاء والإدارة والتشغيل والذي ساهم في تعزيز السعات التخزينية للحبوب وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والذي بدوره ساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

ومن جانبه رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير التموين والتجارة الداخلية ، مشيداً بدور وزارة التموين لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين وذلك من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية ، حماية المستهلك ، الدمغة والموازين وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية بهدف الحفاظ علي الحبوب وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد .

ورحب محافظ الشرقية بزيارة سفير دولة ايطاليا لمحافظة الشرقية والتي تدلل علي عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وايطاليا والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وأعرب سفير ايطاليا عن شكره وتقديره لحفاوة الإستقبال مؤكداً  أن العلاقة بين مصر وإيطاليا  تشهد تنوعاً كبيرا  وتمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين.

وفي نهايه اللقاء أهدى محافظ الشرقية لوزير التموين والتجارة الداخلية وسفير دولة ايطاليا دروعاً تذكارية تحمل شعار المحافظة تقديراً لدور كل منهما في تعزيز أطر التعاون المشترك للنهوض بالخدمات المؤداه للمواطنين علي أرض المحافظة.

ومن المقرر أن يقوم وزير التموين والتجارة الدخلية  ومحافظ الشرقية بافتتاح عدد من مشروعات قطاع التموين بالمحافظة ومنها إفتتاح صومعة منيا القمح الحقلية ومجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان ، وذلك في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول عليها بسهولة ويسر وابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة.

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