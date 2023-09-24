عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطولة الوفاء للمهندس محمد الشافعي المسلمي

بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة.. اليوم ختام بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه 2023 |صور

ختام بطولة الشرقية
ختام بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه 2023

على أرض الصالة المغطاة بمركز ومدينة الزقازيق تُختتم اليوم الأحد فعاليات بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه والتي استمرت على مدار 4 أيام هي عمر البطولة حيث شهدت منافسات قوية اللاعبين بالشرقية .

وشارك بالبطولة 4000 لاعب ولاعبة من جميع الهيئات والأندية ومراكز الشباب بالمحافظة.. وتضمّنت فعاليات البطولة تكريماً خاصاً وفاءً للمهندس محمد الشافعي المسلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه سابقاً، رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه سابقاً، بالإضافة إلى مشاركة رواد الكاراتيه من المدربين القدامي .

 وأقيمت بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه الخميس الماضي بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والهيئات والأندية ومراكز الشباب بمحافظة الشرقية لمدة 4 أيام هي عمر البطولة التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد، والتي شهدت منافسات قوية بين اللاعبين بحضور كل من الكابتن أحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه والكابتن أسامة البدرى، المدير التنفيذي للمنطقة، ورئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة العليا للمسابقات الدكتور أحمد الزيدي، وعلى هاني المدير المالي.

 

بالإضافة إلى رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي الدكتور أحمد جلال الألفي والحكم الدولي الدكتور عصام صقر، والحكم الدولي الكابتن إبراهيم إبراهيم، والحكم الدولي الدكتور محمد هاشم، والحكم الدولي الكابتن محمود عرابي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم بالمنطقة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه الكابتن أحمد خليل، والكابتن أحمد عرابي، والدكتور تامر سعد، والدكتور أحمد الشوادفي، وبإشراف اللجنة الطبية الدكتور عبدالله أبو زيد، وقام بتغطية البطولة رئيس اللجنة الإعلامية لمنطقة الشرقية للكاراتيه سفيان قنديل.

379342224_759747746164617_4348637283529231260_n
379342224_759747746164617_4348637283529231260_n
379366261_759747179498007_3684774330171752874_n
379366261_759747179498007_3684774330171752874_n
379372675_759746476164744_2380019429176660701_n
379372675_759746476164744_2380019429176660701_n
380167751_759753782830680_1213607271800478323_n
380167751_759753782830680_1213607271800478323_n
380534424_759623492843709_167926489084160201_n
380534424_759623492843709_167926489084160201_n
380538449_759797806159611_1647339083924063708_n
380538449_759797806159611_1647339083924063708_n
380542640_759799052826153_7839547734495846087_n
380542640_759799052826153_7839547734495846087_n
380570942_759797946159597_7469710742053674067_n
380570942_759797946159597_7469710742053674067_n
380581201_759799099492815_3012103862687295714_n
380581201_759799099492815_3012103862687295714_n
380587641_759623626177029_1713174556246086464_n
380587641_759623626177029_1713174556246086464_n
380589452_759747862831272_4631202354851656488_n
380589452_759747862831272_4631202354851656488_n
380590898_759747546164637_6172327214952288012_n
380590898_759747546164637_6172327214952288012_n
380591863_759443656195026_6252004090105501868_n
380591863_759443656195026_6252004090105501868_n
380592611_759746646164727_2354802877306727431_n
380592611_759746646164727_2354802877306727431_n
380595292_759991182806940_5456943897079204507_n
380595292_759991182806940_5456943897079204507_n
380597068_759794766159915_849948809126864730_n
380597068_759794766159915_849948809126864730_n
380603325_759746999498025_872128974656259392_n
380603325_759746999498025_872128974656259392_n
380609509_759800379492687_5762254132030993956_n
380609509_759800379492687_5762254132030993956_n
380610125_759753709497354_4047959758240451684_n
380610125_759753709497354_4047959758240451684_n
380635759_759794269493298_4740161885439258558_n
380635759_759794269493298_4740161885439258558_n
380636117_759800146159377_7440552789458329190_n
380636117_759800146159377_7440552789458329190_n
380643159_759794886159903_153944845207527535_n
380643159_759794886159903_153944845207527535_n
380643813_759794666159925_1881748736613349247_n
380643813_759794666159925_1881748736613349247_n
380649931_759623676177024_213745217748414451_n
380649931_759623676177024_213745217748414451_n
380652800_760672439405481_8105121101731382988_n
380652800_760672439405481_8105121101731382988_n
380657102_759799319492793_2979334699142493002_n
380657102_759799319492793_2979334699142493002_n
380657296_759797886159603_7163036470105056830_n
380657296_759797886159603_7163036470105056830_n
380669721_761041836035208_2335457641822536456_n
380669721_761041836035208_2335457641822536456_n
380773446_761178509354874_678340406106797571_n
380773446_761178509354874_678340406106797571_n
380774024_761166429356082_6245538304039156186_n
380774024_761166429356082_6245538304039156186_n
380780521_761172572688801_8656312278060611980_n
380780521_761172572688801_8656312278060611980_n
380785769_761179082688150_792866584635338574_n
380785769_761179082688150_792866584635338574_n
380787152_761298109342914_448976174819220257_n
380787152_761298109342914_448976174819220257_n
380791840_761166122689446_5616642039741728625_n
380791840_761166122689446_5616642039741728625_n
380797336_761298239342901_7812319100873241136_n
380797336_761298239342901_7812319100873241136_n
381013906_759798096159582_7139850741198854363_n
381013906_759798096159582_7139850741198854363_n
381020191_759798342826224_3092434827664474897_n
381020191_759798342826224_3092434827664474897_n
381028368_759799479492777_1429694244895054716_n
381028368_759799479492777_1429694244895054716_n
381030455_759799439492781_99048128990582858_n
381030455_759799439492781_99048128990582858_n
381034143_759752046164187_7096444652412488446_n
381034143_759752046164187_7096444652412488446_n
381045051_759799372826121_156549334287780724_n
381045051_759799372826121_156549334287780724_n
381678034_761298399342885_4354745831342868515_n
381678034_761298399342885_4354745831342868515_n
382455168_761165959356129_8485781453582145630_n
382455168_761165959356129_8485781453582145630_n
382455291_761041882701870_3887018377656448582_n
382455291_761041882701870_3887018377656448582_n
382457136_761163832689675_6983926514076243897_n
382457136_761163832689675_6983926514076243897_n
382457295_761042102701848_1986891077477985784_n
382457295_761042102701848_1986891077477985784_n
382457816_761166926022699_7284785752217396685_n
382457816_761166926022699_7284785752217396685_n
382458002_761145329358192_8386340239899258732_n
382458002_761145329358192_8386340239899258732_n
382463775_761041946035197_6308552747996591238_n
382463775_761041946035197_6308552747996591238_n
382466488_761060156033376_5875112766967829306_n
382466488_761060156033376_5875112766967829306_n
382466506_761143992691659_7694525973519941369_n
382466506_761143992691659_7694525973519941369_n
382470983_761164766022915_5376717238998418298_n
382470983_761164766022915_5376717238998418298_n
382472415_761042029368522_4930256728998513406_n
382472415_761042029368522_4930256728998513406_n
382475588_761060239366701_2496789468136553739_n
382475588_761060239366701_2496789468136553739_n
382480695_761323139340411_3089521358088905916_n
382480695_761323139340411_3089521358088905916_n
1
1
380657176_760943469378378_4455226351909217354_n
380657176_760943469378378_4455226351909217354_n
380660276_760943556045036_7122687175882259933_n
380660276_760943556045036_7122687175882259933_n
382442162_761159619356763_330798228880691785_n
382442162_761159619356763_330798228880691785_n
382446706_760942589378466_317997048552051608_n
382446706_760942589378466_317997048552051608_n
382449407_761143426025049_6528303466901471678_n
382449407_761143426025049_6528303466901471678_n
382450923_760931682712890_2961354855647700676_n
382450923_760931682712890_2961354855647700676_n
382453162_760880682717990_5023941547809430201_n
382453162_760880682717990_5023941547809430201_n
382455581_761144129358312_1525401017033540443_n
382455581_761144129358312_1525401017033540443_n
382457690_761159529356772_4897308543556066067_n
382457690_761159529356772_4897308543556066067_n
382463716_761090429363682_83405100275991562_n
382463716_761090429363682_83405100275991562_n
382463721_761143729358352_4430942947667670198_n
382463721_761143729358352_4430942947667670198_n
382464010_760880662717992_4553880807956988643_n
382464010_760880662717992_4553880807956988643_n
382466573_761154299357295_9080799846800997531_n
382466573_761154299357295_9080799846800997531_n
382468825_761159366023455_2096232028542463828_n
382468825_761159366023455_2096232028542463828_n
382471465_761159149356810_3819039071198078480_n
382471465_761159149356810_3819039071198078480_n
382472431_761140129358712_2724083030568619205_n
382472431_761140129358712_2724083030568619205_n
382479084_760942772711781_4450787275473326868_n
382479084_760942772711781_4450787275473326868_n
382487713_761145376024854_7827396822821278203_n
382487713_761145376024854_7827396822821278203_n
382489339_761160342690024_1938529555842488551_n
382489339_761160342690024_1938529555842488551_n
382490698_761090826030309_5817183960807970124_n
382490698_761090826030309_5817183960807970124_n
382490787_761144222691636_9211490992112751646_n
382490787_761144222691636_9211490992112751646_n
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
380664720_761159332690125_3325129736435193746_n
380664720_761159332690125_3325129736435193746_n
382470203_760958059376919_7965668442828639648_n
382470203_760958059376919_7965668442828639648_n
382475552_761159262690132_7381994901113232910_n
382475552_761159262690132_7381994901113232910_n
382478300_760980956041296_3480800606304279277_n
382478300_760980956041296_3480800606304279277_n
382075958_1031635627860036_7008861506777958760_n
382075958_1031635627860036_7008861506777958760_n
382856919_1031635587860040_3346787341383967775_n
382856919_1031635587860040_3346787341383967775_n

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

باتشيكو يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حسين لبيب يهاجم مرتضى منصور ويحسم طريقة تحصيل أموال عقوبة كهربا

موعد المولد النبوي الشريف 2023.. دار الإفتاء تحدده بالهجري والميلادي

إعفاءات وحوافز.. مزايا بالجملة للمشروعات الصغيرة بالقانون

سعر عيار 21 اليوم 24-9-2023

غدا.. أولى جلسات محاكمة مقاول لتهديده رجل أعمال شهيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ