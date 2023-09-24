بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة.. اليوم ختام بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه 2023 |صور

بطولة الوفاء للمهندس محمد الشافعي المسلمي

على أرض الصالة المغطاة بمركز ومدينة الزقازيق تُختتم اليوم الأحد فعاليات بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه والتي استمرت على مدار 4 أيام هي عمر البطولة حيث شهدت منافسات قوية اللاعبين بالشرقية .

وشارك بالبطولة 4000 لاعب ولاعبة من جميع الهيئات والأندية ومراكز الشباب بالمحافظة.. وتضمّنت فعاليات البطولة تكريماً خاصاً وفاءً للمهندس محمد الشافعي المسلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه سابقاً، رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه سابقاً، بالإضافة إلى مشاركة رواد الكاراتيه من المدربين القدامي .

وأقيمت بطولة الشرقية المفتوحة للكاراتيه الخميس الماضي بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والهيئات والأندية ومراكز الشباب بمحافظة الشرقية لمدة 4 أيام هي عمر البطولة التي تختتم فعالياتها اليوم الأحد، والتي شهدت منافسات قوية بين اللاعبين بحضور كل من الكابتن أحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية للكاراتيه والكابتن أسامة البدرى، المدير التنفيذي للمنطقة، ورئيس لجنة المسابقات وعضو اللجنة العليا للمسابقات الدكتور أحمد الزيدي، وعلى هاني المدير المالي.

بالإضافة إلى رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي الدكتور أحمد جلال الألفي والحكم الدولي الدكتور عصام صقر، والحكم الدولي الكابتن إبراهيم إبراهيم، والحكم الدولي الدكتور محمد هاشم، والحكم الدولي الكابتن محمود عرابي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم بالمنطقة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه الكابتن أحمد خليل، والكابتن أحمد عرابي، والدكتور تامر سعد، والدكتور أحمد الشوادفي، وبإشراف اللجنة الطبية الدكتور عبدالله أبو زيد، وقام بتغطية البطولة رئيس اللجنة الإعلامية لمنطقة الشرقية للكاراتيه سفيان قنديل.

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