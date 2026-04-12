ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض أعباء استيراد السولار
بيان عاجل من الزمالك بشأن تذاكر الجمهور فى مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية
سقوط “تمناية” في نيل المراغة.. النهر يبتلع جدة وحفيديها بـ سوهاج
الأزهر للفتوى: الانتـ.حار من كبائر الذنوب في الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سلمي محمد تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للشباب بأوزبكستان

عبدالله هشام

 حققت سلمي محمد عصام المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم للتايكوندو للشباب فى وزن تحت 59 فى البطولة التى تستضيفها أوزبكستان فى الفترة من 12 وحتى 17 ابريل الجاري.


وبدأت سلمي البطولة بالفوز على بطلة السلفادور 2-0 فى دور الـ 32 ثم حققت الفوز على بطلة المغرب 2-1 فى دور الـ 16 واستطاعت التأهل للدور نصف النهائى بعد تحقيق الفوز على لاعبة المكسيك 2-0 وخسرت فى مباراة النصف النهائى بصعوبة من بطلة تركيا 2-1 لتحقق برونزية بطولة العالم لشباب التايكوندو .

ويترأس بعثة المنتخب مجدي طايل نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والقائم باعمال المدير التنفيذي والمشرف العام على منتخب الشباب.

 ويقود المنتخب تامر عبد المنعم مديرا فنيا ومحمد السرجاني مدرب وعمرو عبد الرازق مدرب وايمن كمال مدرب ومصطفى خالد مدرب وحسنى عزت مدرب والدكتور بيبر ايميل طبيب.


وتضم قائمة اللاعبين 20 لاعبا ولاعبة حيث يمثل منتخب الشباب تضم قائمة اللاعبين 20 لاعبًا ولاعبة، حيث يمثل منتخب الشباب: احمد ناصف -45 كجم ويحيى حازم -48 كجم وعمر إسلام -51 كجم وياسين عمرو -55 كجم وعلي أمير -59 كجم وأدهم خالد -63 كجم  وعمرو وسام -68 كجم والبراء محمد -73 كجم وعبد الرحمن كرم -78 كجم و يوسف أمين +78 كجم
بينما تضم قائمة الشابات كل من  : مريم علاء +68 كج وسلمى عبد المجيد -68 كجم و أميرة محمد -63 كجم و سلمى محمد -59 كجم وحلا هاني -55 كجم وديباج محمد -52 كجم ولما ياسر-49 كجم  وحلا سعيد -46 كجم ومايا عبد الفتاح -44 كجم وجودي محمود -42 كجم

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

