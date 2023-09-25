صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع إلى أكثر من النصف في سبتمبر

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن صادرات الحبوب بلغت 1.57 مليون طن متري إجمالًا بين الأول والرابع والعشرين من سبتمبر، بانخفاض وصل إلى 3.21 مليون طن عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال تجار ونقابات تمثل قطاع الزراعة إن حصار موانئ البحر الأسود والهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب من الأسباب الرئيسة لانخفاض الصادرات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن أوكرانيا صدّرت 6.2 مليون طن من الحبوب إجمالًا حتى الآن في موسم يوليو 2023-يونيو 2024، مقارنة مع 7.5 مليون في الفترة ذاتها بالموسم السابق.

وشملت الكمية نحو ثلاثة ملايين طن قمح و2.5 مليون طن ذرة و599 ألف طن شعير.