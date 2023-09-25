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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع إلى أكثر من النصف في سبتمبر

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن صادرات الحبوب بلغت 1.57 مليون طن متري إجمالًا بين الأول والرابع والعشرين من سبتمبر، بانخفاض وصل إلى 3.21 مليون طن عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وقال تجار ونقابات تمثل قطاع الزراعة إن حصار موانئ البحر الأسود والهجمات الروسية في الآونة الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب من الأسباب الرئيسة لانخفاض الصادرات.

 

وأظهرت بيانات الوزارة أن أوكرانيا صدّرت 6.2 مليون طن من الحبوب إجمالًا حتى الآن في موسم يوليو 2023-يونيو 2024، مقارنة مع 7.5 مليون في الفترة ذاتها بالموسم السابق.

 

وشملت الكمية نحو ثلاثة ملايين طن قمح و2.5 مليون طن ذرة و599 ألف طن شعير.

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