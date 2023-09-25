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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صبحي: معرض بيزنس ياشباب من أكبر مشروعات وزارة الرياضة لنشر العمل الحر

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، وقائع المؤتمر الصحفي  للإعلان عن تفاصيل إقامة معرض "بيزنس يا شباب" لمنتجات مراكز الشباب تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن معرض “بيزنس ياشباب”، واحد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة لتمكين الشباب  في ضوء توجهات القيادة السياسية بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب أصحاب المشروعات بمراكز الشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن أهمية معرض بيزنس يا شباب" هو نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية التي تتمتع بها كل محافظة عن الأخرى، بالإضافة إلي  إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة عن توفير أكثر من ١٦ منتج وصناعة مختلفة لشباب مراكز الشباب مصر في كافة المحافظات.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تمكين الشباب وتنمية النشء على ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني، بهدف تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات، بما يتوافق مع شكل الدولة المصرية بشكلها الجديد في ظل الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وأثنى صبحي على دور القطاع الخاص، في جميع مشروعات الوزارة وتحديدا معرض بيزنس يا شباب والذي يأتي بالتعاون مع هيئة اليونسكو واليونسيف وسوق المال وهيئة الرقابة المالية وعدد من الهيئات المختلفة، مما يعزز دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات للشباب بصورة لائقة وعصرية تتناسب مع الجمهورية الجديدة .

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبار هذا القطاع عصبا رئيسيا للاقتصاد الوطني، ومحفزا لتحقيق اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

الجدير بالذكر أن المعرض "بيزنش يا شباب"، يضم مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة والتي تصل لأكثر من ١٦ منتج بمشاركة أكثر من 150 عارض، ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".

ئيس مجلس الوزراء استاد القاهرة الدولي استاد القاهرة اد القاهرة الدولي اهتمام الدولة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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